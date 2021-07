Les crèches de Marignane ouvertes au public Marignane, 1 décembre 2021, Marignane.

Les crèches de Marignane ouvertes au public 2021-12-01 – 2022-01-15

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane

Circuit des crèches :



LA CRECHE GRANDEUR NATURE, à la Chapelle Notre-Dame de Pitié.

Une cinquantaine de santons en habits traditionnels et animaux, avec scènes animées. Plus de 400m² de décors.



LES CRECHES DE LA PAROISSE

– Eglise Saint-Nicolas (rue de l’église)



– Eglise Saint-Laurent Imbert (2 rue Pierre-René Mayan)



– Eglise Saint-Victoret (boulevard Maurice Nogues)



Et aussi…



SALON ROUGE DE L’HOTEL DE VILLE

Superbe crèche monumentale et exposition de santons de la “Maison Fouque” d’Aix en Provence. A côté, reconstitution d’une table de la Veillée Calendale avec les 13 desserts.



MUSEE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ALBERT REYNAUD (rue Covet)

Visibilité de la table des 13 desserts quelques jours avant la présentation de la crèche.

Fermé pendant les vacances scolaires.



OFFICE DE TOURISME DE MARIGNANE (cours Mirabeau)

Eléments de crèche de la section céramique de l’association “Loisirs Arts et Culture” d’Airbus Helicopters.

Crèches numériques : #Crèches numériques : concours photos des crèches sur la page Facebook de l’Office de Tourisme de Marignane.



MAISON DE RETRAITE “LE FELIBRIGE” (rue de Figuèras prolongée)



MAISON DE RETRAITE “LES AMANDIERS” (33 chemin de St-Pierre)

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes invités à vous rendre sur les lieux des crèches ouvertes au public.

officedetourisme@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 97 http://www.tourisme-marignane.com/

