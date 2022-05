Les créatures mythiques de la forêt, 20 juin 2022, .

Les créatures mythiques de la forêt

2022-06-20 14:00:00 – 2022-09-20 18:00:00

EUR Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2022, Le château de Champchevrier a choisi d’inviter l’artiste ukrainienne Tania Benara à exposer son travail.

Tania est née à Odessa au bord de la mer Noire et vit et travaille à Strasbourg depuis 2014.

Elle a dû retisser un lien avec une nouvelle nature dans un nouveau pays, et son regard est attiré par l’insolite, le beau, le merveilleux.

Au fil d’une quinzaine de photographies prises dans les bois, des créatures mythiques se dessinent dans les créations naturelles ou involontaires de la nature: le noeud du bois devient un oeil , une écorce se transforme en museau…

Une belle invitation à se promener autrement dans le monde secret de la forêt, véritable jardin du château.

Tania Benara

