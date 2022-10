Les créatures hybrides

2022-10-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-30 12:15:00 12:15:00 Des créatures fantastiques composées de plusieurs parties peuplent la mythologie. Les enfants peuvent venir déguisés.



Informations pratiques

> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

> Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48 Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière. Visites enrichies d'un livret, de jeux, d'activités…

