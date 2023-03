Plongez dans le quotidien d’une maroquinière et d’un bijoutier réunis dans un même atelier. Les Créations d’É.TÉ Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Plongez dans le quotidien d’une maroquinière et d’un bijoutier réunis dans un même atelier. Les Créations d’É.TÉ, 1 avril 2023, Grenoble. Plongez dans le quotidien d’une maroquinière et d’un bijoutier réunis dans un même atelier. 1 et 2 avril Les Créations d’É.TÉ Savoir-faire en maroquinerie avec Elise, maroquinière depuis 2010, ayant travaillée pour Hermès: Couture sellier à la pince à coudre, travail de finition des tranches et démonstration des outils de découpe.

Savoir-faire en bijouterie avec Damien, bijoutier passionné depuis 3 ans: De la découpe au bocfil à la mise en forme d’un bijou, en passant par la brasure et le limage.

Nos deux métiers seront réunis pour l’occasion. Venez nous rendre visite dans notre atelier/ boutique éphémère et découvrir nos gestes et outils ainsi que nos créations entièrement réalisées à la main. Nous avons à cœur de partager avec les plus curieux alors n’hésitez pas, si nos métiers vous intriguent, nous serons ravis d’échanger avec vous! Les Créations d’É.TÉ 137 cours Berriat 38000 Grenoble Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ete.teelise@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0685519641 »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/lescreationsdete »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 maroquinerie bijouterie Jennyfer Té – Damien Fombaron

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Les Créations d’É.TÉ Adresse 137 cours Berriat 38000 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Les Créations d’É.TÉ Grenoble

Les Créations d’É.TÉ Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Plongez dans le quotidien d’une maroquinière et d’un bijoutier réunis dans un même atelier. Les Créations d’É.TÉ 2023-04-01 was last modified: by Plongez dans le quotidien d’une maroquinière et d’un bijoutier réunis dans un même atelier. Les Créations d’É.TÉ Les Créations d’É.TÉ 1 avril 2023 Grenoble Les Créations d’É.TÉ Grenoble

Grenoble Isère