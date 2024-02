Les créateurs s’invitent au jardin Waldighofen, dimanche 2 juin 2024.

Les créateurs s’invitent au jardin Waldighofen Haut-Rhin

Artisanat, Dégustation et Atelier de sylvothérapie dans un grand jardin arboré de 65 ares.

Les 2 Créatrices Christine SCHAEFFER-OTT (Christine Verreries e.i.) et Caroline JAEGY (Illustratrice) investiront, pendant le WE les 1er et 2 juin 202 (le 1er juin de 15h à 21h et le2 juin de 10h à 17h) avec environ 35 autres créateurs,

, le jardin de Henri et Francine Hoff à Waldighoffen.

Vous pourrez en profiter pour découvrir le jardin arboré de 65 ares au cours de votre visite des différents stands des créateurs.

Le jardin et l’évènement « Les Créateurs s’invitent au jardin » dont c’est la 3e édition, participent pour la 2e fois à l’occasion de sa 21ème édition nationale, aux « Rendez-vous aux jardins » du Ministère de la Culture, sur la thématique « Les cinq sens .

Pour le goût et l’odorat, pas de problème, vous pourrez vous sustenter avec les délicieux mets locaux pour toutes les bourses et toutes les faims, sans compter les pâtisseries et glaces et les boissons chaudes ou fraîches. Et vous profiterez aussi des productions gustatives de certains des exposants !

Pour la vue et encore l’odorat, profitez des nombreux rosiers et autres fleurs et des grands arbres et arbustes du jardin !

Les concerts d’artistes locaux enchanteront votre ouïe !

Vous rencontrerez une coach sylvatique qui vous aidera à vous imprégner de la texture des arbres pour votre mieux-être ! Développez ainsi votre sens du toucher !

D’autres animations encore sont en préparation.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

39 rue du 19 Novembre

Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Les créateurs s’invitent au jardin Waldighofen a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme du Sundgau