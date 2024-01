« Les Créateurs s’invitent au Jardin » de Henri et Francine Hoff dans le Sundgau Jardin de Henri et Francine Hoff Waldighofen, samedi 1 juin 2024.

« Les Créateurs s’invitent au Jardin » de Henri et Francine Hoff dans le Sundgau Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Henri et Francine Hoff Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Le souvenir en vidéo des RV aux Jardins de juin 2023

Les Créateurs s’invitent au Jardin#3

Les 2 Créatrices Christine Schaeffer Ott (Christine Verreries e.i.) et Caroline Jaegy (Illustratrice) investiront, pendant le week-end des 1er et 2 juin 2024 (le 1er juin de 15h à 21h et le 2 juin de 10h à 17h) avec environ 35 autres créateurs, le jardin de Henri et Francine Hoff à Waldighoffen.

Vous pourrez en profiter pour découvrir le jardin arboré de 65 ares au cours de votre visite des différents stands des créateurs.

Le jardin et l’évènement « Les Créateurs s’invitent au jardin » dont c’est la 3e édition, participent pour la 2e fois à l’occasion de sa 21ème édition nationale, aux « Rendez-vous aux jardins » du Ministère de la Culture, sur la thématique « Les cinq sens ».

Pour le goût et l’odorat, pas de problème, vous pourrez vous sustenter avec les délicieux mets locaux pour toutes les bourses et toutes les faims, sans compter les pâtisseries et glaces et les boissons chaudes ou fraîches. Et vous profiterez aussi des productions gustatives de certains des exposants !

Pour la vue et encore l’odorat, profitez des nombreux rosiers et autres fleurs et des grands arbres et arbustes du jardin !

Les concerts d’artistes locaux enchanteront votre ouïe !

Vous rencontrerez une coach sylvatique qui vous aidera à vous imprégner de la texture des arbres pour votre mieux-être ! Développez ainsi votre sens du toucher !

D’autres animations encore sont en préparation.

Jardin de Henri et Francine Hoff 39, rue du 19 Novembre 68640 Waldighofen Waldighofen 68640 vers Riespach Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 3 89 25 86 58 http://www.cetait-mieux-demain.fr/cultivons-notre-jardin/ https://www.facebook.com/groups/791749468907176;https://www.facebook.com/francine.hoff/ http://www.cetait-mieux-demain.fr/les-createurs-sinvitent-au-jardin-pour-les-rv-aux-jardins-les-1-et-2-juin-2024/ Le « jardin de Henri et Francine Hoff », très arboré se déploie sur les 65 ares qui entourent leur maison et débute autour du chemin privé depuis la rue du 19 Novembre. Il existe depuis le milieu des années 70.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_BnWCsF9teI&t=148s »}] http://www.cetait-mieux-demain.fr/les-createurs-sinvitent-au-jardin-pour-les-rv-aux-jardins-les-1-et-2-juin-2024/ Le « jardin de Henri et Francine Hoff », très arboré se déploie sur les 65 ares qui entourent leur maison et débute autour du chemin privé depuis la rue du 19 Novembre. Il existe depuis le milieu des années 70.

Il comporte plusieurs espaces alternant entre ombre, pour les cheminements plus cachés, et soleil.

Les arbres, véritable bénédiction en ce moment, ont constitué les premières plantations, il y a près d’un demi-siècle (saule, conifères, érables, tilleul, cerisier, peupliers, tremble, mélèzes, séquoia, ginkgo, cerisiers du Japon…)

Puis sont arrivés les nombreux arbustes à fleurs qui égaient chaque saison, les deux massifs d’hortensias, de nombreux rosiers et un massif de grands rhododendrons et d’azalées. Les vivaces d’ombre et de soleil complètent le tableau, ainsi que des fleurs annuelles.

Deux potagers en carré fournissent des légumes de saison. Rues et parkings dans le village

©Francine HOFF