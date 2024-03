Les Crayons des Jeux Olympiques et Paralympiques Saint-Just-le-Martel Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel, mercredi 20 mars 2024.

Les Crayons des Jeux Olympiques et Paralympiques Saint-Just-le-Martel Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Du 20 mars au 14 août exposition collective de dessinateurs de presse et caricaturistes de tous horizons.

Dans cette exposition regroupant plus de 600 dessins, découvrez

sous l’angle de l’humour, de la dérision mais aussi de la pertinence et du

talent, les jeux olympiques et paralympiques comme vous n’auriez jamais

osé les voir Paris 2024 , Les jeux paralympiques , Les Jeux

d’hiver , Les disciplines olympiques (athlétisme, judo, natation, équitation,

etc..…breakdance et pétanque aussi !!!!! )

Profitez également des trois rétrospectives pour mieux connaître l’histoire des JO

Les premiers jeux olympiques modernes , Les jeux de 1968 à 2020

ainsi qu’en partenariat avec le Centre d’Etudes Olympiques de Lausanne,

l’ensemble des affiches des jeux d’été, Les jeux s’affichent ! .

Les jours et horaires d'ouverture sont à consulter sur le site (en lien). 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-08-14 17:30:00

Centre International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau

Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine salon.humour@wanadoo.fr

