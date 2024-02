Les Crayons de Roubaix Médiathèque La Grande Plage… Médiathèque de Roubaix La Grand Plage Roubaix Roubaix, samedi 10 février 2024.

Les Crayons de Roubaix Médiathèque La Grande Plage… Rdv dessin avec Les Crayons de Roubaix Samedi 10 février, 14h00 Médiathèque de Roubaix La Grand Plage Roubaix gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

La Grande Plage est le nom de la Médiathèque de Roubaix.

Rdv à 14 h sur place. Une visite préférentielle du bâtiment permettra d’apprécier l’architecture « brutaliste » (notamment l’escalier… ), et de voir les magasins patrimoniaux (conservation de livres anciens, cartes postales et autres publications relatives à la ville de Roubaix). Le groupe vocal Coeli & Terra se produira à 15 h chant renaissance flamande.

Il y aura donc des sujets de dessin pour tous les gouts !

Accès par métro Roubaix Grand Place.

Entrée libre.

Prévoir juste son matériel de dessin et le petit tabouret habituel.

Médiathèque de Roubaix La Grand Plage Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dessin Sketchers

USK Lille & Ch’nord