Les Crayons de Roubaix Librairie Combo Librairie Combo Roubaix, mardi 13 février 2024.

Les Crayons de Roubaix Librairie Combo Rdv dessin avec Les Crayons de Roubaix Mardi 13 février, 15h00 Librairie Combo entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T15:00:00+01:00 – 2024-02-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T15:00:00+01:00 – 2024-02-13T17:00:00+01:00

La librairie Combo est spécialisée dans les livres jeunesse, BD, mangas…

Un lieu plein de couleurs et de fantaisie.

Un petit salon de thé et des jeux de sociétés en plus !

Bref, un endroit très convivial et accueillant.

Venez avec votre matériel pour un après-midi gourmand tant pour les pâtisseries que pour les couleurs de vos dessins !

Métro: Roubaix Grand’Place

Librairie Combo 44 avenue jean Lebas roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 03 81 16 https://www.facebook.com/librairiecombo/

dessin gourmand

Suzi Leclercq