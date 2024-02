Les Crapod’esch Eschentzwiller, dimanche 30 juin 2024.

La fête du village d’Eschentzwiller accueille une spectaculaire course de caisses à savon dans ses rues. Avec plus de 70 véhicules de compétition attendus, les habitants de la commune et des alentours se prêteront également au jeu. Pour prolonger la grand fête, de nombreuses animations et une restauration seront proposés aux visiteurs. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30

1 Rue de Mulhouse

Eschentzwiller 68440 Haut-Rhin Grand Est contact@uae68.fr

