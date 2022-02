Les Crapauds Fous Port-Jérôme-sur-Seine, 25 février 2022, Port-Jérôme-sur-Seine.

Les Crapauds Fous Notre Dame de Gravenchon 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine

2022-02-25 – 2022-02-25 Notre Dame de Gravenchon 3 Colombiers

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine

Écrit et mis en scène par Mélody Mourey

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sauvèrent

des milliers de vies… En organisant une vaste supercherie.

Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent une vingtaine de personnages, interprétés

par 9 comédiens sur scène, pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.

1990, New York. Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en

savoir plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.

1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux

stratagème pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés… Mais leur

ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser

d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

Écrit et mis en scène par Mélody Mourey

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sauvèrent

des milliers de vies… En organisant une vaste supercherie.

Dans cette histoire, qui oscille entre…

s.burel@pj2s.fr +33 2 35 31 30 43 https://www.3colombiers-gravenchon.fr/theatre

Écrit et mis en scène par Mélody Mourey

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sauvèrent

des milliers de vies… En organisant une vaste supercherie.

Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent une vingtaine de personnages, interprétés

par 9 comédiens sur scène, pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.

1990, New York. Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en

savoir plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.

1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux

stratagème pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés… Mais leur

ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser

d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

Notre Dame de Gravenchon 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-01-02 par