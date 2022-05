LES COWBOYS FRINGUANTS AU GALAXIE, 9 juin 2022, .

LES COWBOYS FRINGUANTS AU GALAXIE

2022-06-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-09

Partout où ils passent, ils créent l’événement et attirent des foules records… et conquises ! Car un spectacle des Cowboys, c’est toujours unique et inoubliable !

Voilà pourquoi, après 20 années d’existence et un nouvel album qui paraîtra début de l’automne 2019, Les Cowboys Fringants demeure le groupe le plus prisé du public francophone d’ici et d’ailleurs.

accueil@le-galaxie.com +33 3 87 70 28 29 http://www.le-galaxie.fr/LES-COWBOYS-FRINGUANTS

