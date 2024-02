LES COUTURIÈRES DE MURLES FUGUEUSES Murles, samedi 24 février 2024.

LES COUTURIÈRES DE MURLES FUGUEUSES Murles Hérault

Dans le cadre des couturières de Murles, vous pourrez assister à l’avant-avant première de FUGUEUSES de Joêlle Guemier-Amsallem et Chantal Terqueux et mise en scène de Patricia Colombel et interprété par la compagnie Arts2Scènes

« Margot, âgée de 40 ans, décide de fuir le domicile familial le jour des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne donner qu’aux autres sans jamais penser à elle. Au bord d’une nationale avec ses valises, elle va faire la rencontre de Claude, 80 ans, qui, elle aussi, a fugué, mais de sa maison de retraite des Glaïeuls, où son fils l’a placée plus ou moins pour s’en débarrasser. D’une rencontre houleuse entre deux femmes de générations différentes mais poursuivant le même but, fuir un enfer pour trouver un idéal, va naître une amitié sincère et semée d’embûches. »

Après le spectacle, vous pourrez discuter avec les artistes en buvant un verre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Murles 34980 Hérault Occitanie

L’événement LES COUTURIÈRES DE MURLES FUGUEUSES Murles a été mis à jour le 2024-02-06 par OT DU GRAND PIC ST LOUP