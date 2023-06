Théâtre forum et jeux d’rôle en pleine nature Les Coustetes Simiane-la-Rotonde, 21 juillet 2023, Simiane-la-Rotonde.

Théâtre forum et jeux d’rôle en pleine nature 21 – 28 juillet Les Coustetes 350€ (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

I. La démarche :

EnVies EnJeux accompagne et promeut au cours de ce séjour deux thématiques :

– les apprentissages de la vie civique par le développement et l’exploration des relations non-violentes et coopératives.

– les activités art de la scène : co-création de scenarios avec les ejuex de rôle, la mise en scène et le théâtre forum

Les animateurs sont dotés d’un ensemble d’outils visant à favoriser par la ludopédagogie les pratiques coopératives, la prévention des violences interpersonnelles et la résolution constructive des conflits. A travers des jeux coopératifs débriefés ils proposent des activités favorisant l’écoute, la participation de tous, l’acceptation des spécificités de chacun au sein du groupe de jeunes et l’entraide.

L’association fait également le choix de doubler l’effectif d’animation nécessaire pour

– permettre des relations individualisées ou en petits groupes, facilitant l’accompagnement pédagogique

– favoriser l’attention et la créativité des animateurs en évitant la surcharge et l’excès de fatigue

Sur les activités artsitiques, EnVies EnJeux sollicitera en interne et en externe des animateurs formés à l’animation de jeux de rôle narratif, à l’animation d’ateliers théâtre et à l’animation de théâtre-forum.

II. Le projet se divise en trois contenus majeurs :

1. Activités artistiques et scéniques:

L’imaginaire des enfants sera stimulé vers la réalisation collective de scenario. Pour ce faire les animateurs utiliserons

– les techniques du jeu de rôle narratif : outils de scenarisation structurés facilitant la création collective.

– les techniques d’expression théâtrale : incarner un personnage, le donner à voir, jouer en groupe.

2. Des temps d’éducation à la vie civique et relationnelle,

À l’aide d’outils ludiques et amusants, il s’agit ici de faire l’apprentissage de relations coopératives plutôt que des relations de méfiance, de défense, de domination, qui mènent trop souvent à des comportements agressifs ou violents envers soi-même ou les autres. Les objectifs pédagogiques de ces temps sont :

– Identifier les conflits et les oppressions

– Développer des relations d’entraide et de coopération, par la prise en compte des différences et besoins de chacun dans le groupe

– Progresser dans la gestion des conflits sans perdant

Loin d’une moralisation ou d’une normalisation des comportements, il s’agit ici de voir comment l’acceptation du vécu subjectif de chacun (acceptation qui n’implique ni valider ni laisser faire) permet de développer l’autonomie, la croissance, le développement et des comportements sociables et constructifs. Ces temps seront menés en pédagogie active et ludique. Les thématiques abordées seront en lien avec le vécu des jeunes sur le séjour de manière à les impliquer dans des activités et temps de parole en lien avec leurs vécu en groupe.

Le théâtre-forum sera mis en avant pour aborder des thématiques de la dynamqiue de groupe mais aussi des thématiques citoyennes (c’est quoi le respect, se positionner dans les conflits, le harcèlement…). Le théâtre devient alors un outil de capacitation vers des comportements souhaitables socialement et souhaités par les jeunes.

3. Des temps dédiés aux envies et projets des jeunes.

Il s’agit ici de temps non-directifs proposés quotidiennement. Le rôle des animateurs n’est plus de proposer des activités construites, mais d’écouter et d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs propres envies ainsi que de favoriser la transformation éventuelle d’un désir individuel en dynamqiue de groupe.

Il s’agit ici de

– Identifier les ressources accessibles (en nous et autour de nous)

– Utiliser des méthodes d’organisation et de décision

Tout en garantissant un cadre sécurisant et réaliste. Outre des temps réguliers, une journée entière sera dédiée aux projets de jeunes q’ils auront organisés collectivement durant le séjour.

Les Coustetes Route de Cheyran Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence 04150 SIMIANE LA ROTONDE

