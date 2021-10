Arles Maison de la vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône Les Coussouls Maison de la vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Les Coussouls

Maison de la vie Associative, 10 novembre 2021, Arles.

le mercredi 10 novembre à 18:15

Dans le cadre de son programme d’animations “Bergers d’ici et d’ailleurs”, le CIQ de l’Hauture, en partenariat avec l’Ecomusée de la Crau et le Conservatoire des Espaces Naturels, vous invite à assister à une conférence donnée par Axel Wolff, Conservateur de la réserve des coussouls de la Crau, terre privilégiée pour le pastoralisme et site à protéger.

Entrée libre

Le CIQ de l'Hauture vous propose une conférence sur ce site de pastoralisme remarquable qu'est la plaine de la Crau
Maison de la vie Associative
3, boulevard des Lices, Arles

2021-11-10T18:15:00 2021-11-10T20:00:00

