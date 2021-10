Nancy Le Bazar à Pierrot , Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Les Cousins Le Bazar à Pierrot | Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Le Bazar à Pierrot | Nancy, le vendredi 5 novembre à 20:30

**Les Cousins** sont un trio de voyageurs aux sonorités éclectiques, entre chansons et musiques celtiques, au violon, à la flûte, à la guitare. Quand ils ne voguent pas sur les océans avec leur formation d’origine, ils proposent un tour du monde dans une ambiance plus intimiste et acoustique. Pour les fans de la Bretagne, de l’Irlande; pour les amoureux de chants et de chansons, et de pas de danse.

Participation libre

Le Bazar à Pierrot | Nancy 18 Rue du Tapis Vert, 54000 Nancy

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:00:00

