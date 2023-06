Un jardin dans ma main Les cousines Montreuil, 1 août 2023, Montreuil.

Un jardin dans ma main Mardi 1 août, 15h30 Les cousines

Spectacle de contes autour de la nature et de ses créatures minuscules, pour les touts petits de 0 à 3 ans et leurs parents

Suivi d’un temps d’échange et de transmission autour des comptines et jeux de doigts.

En partenariat avec Est Ensemble dans le cadre du Festival Voilà l’Eté!

Les cousines 79 allée Suzanne Martorell 93000 Montreuil Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France https://lescousines.org/ Les cousines est un collectif d’artistes et une fabrique d’ateliers dédiés à l’éveil créatif Bus 118 arrêt Jules Guesde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T15:30:00+02:00 – 2023-08-01T16:30:00+02:00

©Jérôme Barbosa