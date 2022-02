Les courses hippiques de l’Hippodrome International de la Capelle La Capelle La Capelle Catégories d’évènement: Aisne

La Capelle Aisne La Capelle 3 3 Dimanche 10 avril 11h15 : premium

Dimanche 17 avril 12h30 : PMH Fête de Pâques

Dimanche 8 mai 12h00 : Premium tournée d’été

Vendredi 13 mai 11h30 : Premium entrée gratuite

Dimanche 19 juin 15h55 : premium

