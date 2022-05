Les courses du Lac de Kruth-Wildenstein Kruth Kruth Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kruth

Les courses du Lac de Kruth-Wildenstein Kruth, 4 juin 2022, Kruth. Les courses du Lac de Kruth-Wildenstein Kruth

2022-06-04 – 2022-06-04

Kruth Haut-Rhin Kruth EUR Programme et horaires : Vers 16h30 : courses jeunes 750m et 1500m.

« Les 5 km » : Départ à 17h30. Une boucle à parcourir autour du lac.

« Les 10 km » : Départ à 18h30. Deux boucles à parcourir. Épreuve classante FFA à Label Régional. Support pour les Championnats du Haut-Rhin et LARGE L’arrivée des deux parcours se situe sur le parking du Schlossberg en aval du lac. Parcours sécurisé. Mesurage officiel pour les deux courses. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. Programme et horaires : Vers 16h30 : courses jeunes 750m et 1500m. « Les 5 km » : Départ à 17h30. Une boucle à parcourir autour du lac. « Les 10 km » : Départ à 18h30. Deux boucles à parcourir. Épreuve classante FFA à Label Régional. Support pour les Championnats du Haut-Rhin et LARGE

L’arrivée des deux parcours se situe sur le parking du Schlossberg en aval du lac. Programme et horaires : Vers 16h30 : courses jeunes 750m et 1500m.

« Les 5 km » : Départ à 17h30. Une boucle à parcourir autour du lac.

« Les 10 km » : Départ à 18h30. Deux boucles à parcourir. Épreuve classante FFA à Label Régional. Support pour les Championnats du Haut-Rhin et LARGE L’arrivée des deux parcours se situe sur le parking du Schlossberg en aval du lac. Parcours sécurisé. Mesurage officiel pour les deux courses. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. Kruth

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kruth Autres Lieu Kruth Adresse Ville Kruth lieuville Kruth Departement Haut-Rhin

Kruth Kruth Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kruth/

Les courses du Lac de Kruth-Wildenstein Kruth 2022-06-04 was last modified: by Les courses du Lac de Kruth-Wildenstein Kruth Kruth 4 juin 2022 Haut-Rhin Kruth

Kruth Haut-Rhin