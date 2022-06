Les Courses du Jura Alsacien Ferrette, 14 août 2022, Ferrette.

Les Courses du Jura Alsacien Ferrette

2022-08-14 06:30:00 – 2022-08-15 13:30:00

Ferrette 68480

EUR 3 DISTANCES :

1 COURSE NATURE – 8 km (160 m dénivelé positif)

1 TRAIL DÉCOUVERTE – 15 km (570 m dénivelé positif)

1 TRAIL – 32 km (1160 m dénivelé positif)

La Course nature

Cette petite boucle, au faible dénivelé et quasiment exclusivement forestière, traverse la forêt des mélèzes de Durmenach et emprunte de beaux sentiers forestiers.

Départ à 8h45 (cadets – v4) – Tarif : 10€

Le Trail découverte

Cette boucle traverse les sites emblématiques et pittoresques de Ferrette avec en premier lieu, la tour du Rossberg, suivie des ruines du château, pour rejoindre enfin, via les belvédères des Loechlefelsen et de la Heidefluh, la célèbre grotte des nains. Très forestier, le parcours emprunte de nombreux sentiers étroits et romantiques

Départ à 10h (juniors – v4) – Tarif : 15€

Le Trail de 32 km

Ce grand parcours rejoint la source de l’Ill et l’Allée des Hêtres de Winkel, tout au sud de l’Alsace. Les sites traversés comptent parmi les plus beaux du Jura alsacien puisque, à l’instar des son petit frère, le parcours chemine de belvédères en belvédères, de ruines de château en grotte légendaire

Les Courses jeunes

500 m Mini trail (école athlé et baby athlé)

1000 m Course Jeunes (poussins)

2,5 km Course Jeunes (benjamins/minimes)

Inscriptions gratuites pour les courses jeunes sur le site www.sportkrono.fr

RENSEIGNEMENTS : Denis Grandjean : 06 02 32 92 94 – www.coursesdeferrette.com

HÉBERGEMENTS : Office de Tourisme du Sundgau : 03 89 08 23 88 – www.sundgau-sudalsace.com

BARRIÈRE HORAIRE : Les arrivées après 13h30 ne seront plus prises en compte

Remise des prix et récompenses à 13h30, dotation à tous les participants

Sur l’aire de départ/arrivée : kinés, douches, sanitaires, vestiaires, repas de midi (12€) *

*selon contraintes sanitaires

