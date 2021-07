Ferrette Ferrette 68480, Ferrette Les Courses du Jura Alsacien Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: 68480

Ferrette 68480 EUR 2 Parcours : 1 COURSE NATURE – 8 km (160 m dénivelé positif)

1 TRAIL DÉCOUVERTE – 15 km (570 m dénivelé positif) La course nature Cette petite boucle de 8 km pour 160 m de dénivelé traverse la belle forêt des mélèzes de Durmenach. Départ à 9h – Tarif : 10€ Le Trail découverte Superbe parcours de 15 km pour 570 m de dénivelé autour de la cité des Comtes. Vous arpenterez les plus beaux sentiers du secteur et passerez successivement à la Tour du Rossberg, la Grotte des Nains, sans oublier le passage au cœur du château ! Départ à 10h – Tarif : 15€ 2 parcours : La COURSE NATURE (8km) et le TRAIL DÉCOUVERTE (15km) +33 6 02 32 92 94 2 Parcours : 1 COURSE NATURE – 8 km (160 m dénivelé positif)

