Les courses de Scherwiller Scherwiller, 28 mai 2022, Scherwiller.

Les courses de Scherwiller Scherwiller

2022-05-28 15:30:00 – 2022-05-28

Scherwiller Bas-Rhin Scherwiller

EUR L’édition 2022 reprend ses quartiers dans le site magnifique du massif et du vignoble du Centre Alsace. Retrouvez les 4 formules de courses pour satisfaire toutes les coureuses et tous les coureurs, de tous niveaux et de tous âges : animations jeunes de 500 mètres à 2 km, les 5 km du Riesling (possibilité de courir en formule Duo Mixte), la course de l’Ortenbourg (13,6 km, 350m D+), inscrite au Trophée des Vosges (possibilité de courir en formule Duo Mixte) et le trail des 6 Rochers T6R (31km, 1400m D+), inscrit au Trophée des Vosges et qualifiant pour l’UTMB World Series.

Courses de Scherwiller avec 4 parcours pour tous niveaux et tous âges !

+33 6 48 71 13 47

L’édition 2022 reprend ses quartiers dans le site magnifique du massif et du vignoble du Centre Alsace. Retrouvez les 4 formules de courses pour satisfaire toutes les coureuses et tous les coureurs, de tous niveaux et de tous âges : animations jeunes de 500 mètres à 2 km, les 5 km du Riesling (possibilité de courir en formule Duo Mixte), la course de l’Ortenbourg (13,6 km, 350m D+), inscrite au Trophée des Vosges (possibilité de courir en formule Duo Mixte) et le trail des 6 Rochers T6R (31km, 1400m D+), inscrit au Trophée des Vosges et qualifiant pour l’UTMB World Series.

Scherwiller

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme