Les courses de Scherwiller : 40ème édition Scherwiller, 28 mai 2023, Scherwiller .

Les courses de Scherwiller : 40ème édition

Scherwiller Bas-Rhin

2023-05-28 08:00:00 – 2023-05-28

Scherwiller

Bas-Rhin

EUR Pour cet anniversaire, nous n’allons pas nous priver du plaisir de vous offrir une belle fête vous qui avez l’habitude de courir dans nos massifs ou voulez les découvrir, vous vous êtes dit je la ferai un jour, vous qui n’avez pas pu vous inscrire à l’UTMB trail tour Alsace, vous qui connaissez la qualité de notre organisation et la bienveillance de nos bénévoles.

Tout le monde trouvera son compte :

· Le T6R avec les 31 Km et 1400 m D+ avec ses nombreux singles, essentiellement en forêt parcourant des rochers emblématiques, des châteaux du circuit des châteaux d’Alsace, un départ en surplomb de la Plaine d’Alsace (Surprise, il y aura un prix de la montagne).

. Le circuit de l’Ortenbourg de 13,6 Km avec 300 m D+ avec le passage mythique du château en solo ou duo.

. Le 5 Km du Riesling plat pour les spécialistes de la vitesse.

. Le p’ti tour de 4,2 Km plat (NOUVEAUTE) spécial catégorie Minimes + ouvert à tout le monde sans certificat médical avant l’apéro.

. Les courses de la jeunesse pour nos jeunes pousses. En fonction de la catégorie d’âge, différentes distances sont au programme.

. Un challenge groupe et entreprise.

. Un don à une association (1 € par participant pour une association locale : Les foulées du Sourire).

Un after-course au centre du village avec restauration et buvette et des lots pour tous les participants.

Courses de Scherwiller avec plusieurs parcours pour tous niveaux et tous âges, un after-course au centre du village avec restauration et buvette et des lots pour tous les participants.

+33 6 73 54 89 70

Scherwiller

dernière mise à jour : 2023-01-25 par