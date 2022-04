LES COURSES DE L’ESPOIR Jarzé Villages Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages EUR 5 10 Le retour des courses en présentiel !

Organisé par le comité des fêtes de Lué-en-Baugeois. 2 courses au choix : 6 & 10 km (sans chrono ni classement)

2 marches au choix : 7& 10 km Départ des marches entre 8h30 & 9h30

Départ des courses à 10h Contact :

Mail : lescoursesdelespoirdelue@gmail.com

