Paris 15e Arrondissement Paris Paris 15e Arrondissement Le 19 mars 2022 se déroule la 15ème édition de l’EcoTrail de Paris. A travers différents parcours, L’EcoTrail de Paris propose des courses/marches natures ouvertes à tous. contact@traildeparis.com http://traildeparis.com/ Parc des expositions 1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement

