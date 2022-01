Les Courses de la Presqu’île Les Courses de la Presqu’île Arès Catégories d’évènement: Arès

### QUELQUES CHIFFRES L’Organisation des **Courses de la Presqu’île**, c’est 750 postes de bénévoles, c’est plus de 5 000 participants et des centaines de repas, des kilomètres de vélos… avec le sourire ! ### PROGRAMME **SEMI MARATHON** – 17 avril 2022 **LA FOULÉE DES BAÏNES** – 21 mai 2022 **MARATHON DES VILLAGES** – 23 octobre 2022 **Randonnée des Oyats** – 16 avril 2022 **Randonnée des Villages** – 22 octobre 2022 2 parcours exceptionnels de 11km environ pour le bonheur de tous. Des paysages magnifiques, des gens gentils et chaleureux, des beaux marcheurs joyeux, un état d’esprit…

Les Courses de la Presqu'île
4, avenue Cavaley 33740 Arès
Arès Gironde

