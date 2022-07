LES COURSES CAMARGUAISES – TROPHÉE DE L’AVENIR, ROYALE DE LA MANADE LAURENT, 13 juillet 2022, .

LES COURSES CAMARGUAISES – TROPHÉE DE L’AVENIR, ROYALE DE LA MANADE LAURENT



2022-07-13 17:30:00 – 2022-07-13

EUR 6 10 !Les courses camarguaises font parties de l’ADN et de l’histoire de Lunel. La ville est connue et reconnue pour l’excellence imposée par ses superbes arènes. Ces dernières sont le lieu de nombreux rendez-vous taurins dont les courses de différents niveaux. Que ce soit pour le Trophée des As (l’élite) ou pour le Trophée de l’Avenir, les courses camarguaises rassemblent le meilleur des taureaux face au meilleur des raseteurs. Un spectacle sportif de haut niveau à vivre sans conteste ! Rejoignez-nous à Lunel !

+33 6 31 13 19 01 https://arenesdelunel.fr/

©Ville de Lunel

