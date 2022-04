Les courses camarguaises à Salin de Giraud Arles, 30 avril 2022, Arles.

Les courses camarguaises à Salin de Giraud Boulevard de la gare Arènes de Salin de Giraud Arles

2022-04-30 15:30:00 – 2022-04-30 Boulevard de la gare Arènes de Salin de Giraud

Arles Bouches-du-Rhône

3 10 Samedi 30 avril à 15h30 : 1ere série du Trident d’or – 9€

Samedi 7 mai à 16h : Course de ligue Paca – 5€

Samedi 21 mai à 16h30 : 3ème trophée Route de Salin – 10€

Mercredi 6 et 20 juillet et 10 août à 18h : vaches cocardières – 3€ – Finale : 8€

Samedi 20 août à 16h30 : 22ème souvernir Maurice Jardin – 120 ans du Club Taurin – 10€

Samedi 27 août à 16h30 : Course de ligue Paca – 5€

Dimanche 25 septembre à 15h30 : 25ème Trophée de Sel – 10€

La saison taurine a commencé à Salin de Giraud. Retrouvez toute la programmation des courses camarguaises de la saison.

+33 6 83 37 89 24

