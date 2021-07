Romans-sur-Isère Tour Jacquemart Drôme, Romans-sur-Isère Les cours des hôtels particuliers Tour Jacquemart Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Les cours des hôtels particuliers Tour Jacquemart, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Les cours des hôtels particuliers

Tour Jacquemart, le samedi 18 septembre à 10:00

Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de Romans : les cours des nombreux Hôtels particuliers du XVe et XVI e siècle avec leurs splendides escaliers à vis, leurs puits, leurs décorations architecturales… Exceptionnellement ouvertes ce jour-là.

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

