Les cours d’écoles sont ouvertes cet été, faites-le savoir ! Dans 48 écoles et collèges de Paris, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

gratuit

La Ville de Paris ouvre cet été les cours d’une cinquantaine d’écoles et de collèges aux habitants, leur proposant ainsi un nouvel espace public pour se rencontrer, jouer, se reposer, faire du sport… Il s’agit d’une nouvelle initiative qui mérite d’être connu, alors à vous de la faire connaître ! Votre mission sera de faire connaître les cours ouvertes dans votre quartier en allant vers les Parisiennes et les Parisiens à proximité des collèges et des écoles concernés pour leur en parler et aussi en en informant vos voisins, vos commerçants et vos proches ! Animations -> Autre animation Dans 48 écoles et collèges de Paris Paris Paris 75000 Contact :Volontaires de Paris https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Animations -> Autre animation

Date complète :

