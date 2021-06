Le Morne-Rouge Maison des volcans Le Morne Rouge Les cours d’eau du massif de la Montagne Pelée : la redécouverte des risques hydro-volcano-géomorphologiques Maison des volcans Le Morne-Rouge Catégorie d’évènement: Le Morne Rouge

Maison des volcans, 3 juillet 2021

Maison des volcans, le samedi 3 juillet à 18:00

Les risques évoquent l’ensemble des risques qui proviennent du réseau hydrographique d’un volcan actif. Ils résultent des interactions complexes entre les composantes: hydrologique, volcanologique et géomorphologique. Aux risques usuellement reconnus de ces trois composantes (inondations, phénomènes éruptifs, mouvements de terrain), viennent également s’ajouter d’autres aléas destructeurs. L’étude du réseau hydrographique du massif de la Montagne Pelée, via différentes échelles spatio-temporelles, permet d’élaborer une typologie des cours d’eau et de comprendre les processus qui agissent sur le comportement de la dynamique torrentielle dans l’ensemble du bassin versant. Ces torrents sont caractérisés par des crises majeures pendant les éruptions, mais également en période de repos. Si les risques hydro-volcano-géomorphologiques sont occultés par les sociétés actuelles au bénéfice des manifestations émanant du cratère, il n’en a pas toujours été ainsi aux Antilles, notamment chez les Amérindiens Caraïbes (Kalinagos). Cette société amérindienne avait très certainement une perception des volcans avec une autre échelle de temps que la nôtre : une échelle temporelle adaptée à l’impact des aléas, à leurs menaces. Les cours d’eau du massif de la Montagne Pelée : la redécouverte des risques hydro-volcano-géomorphologiques Maison des volcans Avenue Edgard Nestoret Le morne rouge Le Morne-Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:30:00

