du vendredi 27 mai 2022 au vendredi 17 juin 2022

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreux artistes peintres (Gauguin, Dufy, Derain…) découvrent la céramique comme support de leurs créations. Mais c’est Pablo Picasso qui, dans l’atelier Madoura de Suzanne et George Ramié à Vallauris (Alpes-Maritimes), créera un oeuvre céramique fécond et inventif composé de plus de 3000 pièces. Son exemple suscitera de nombreuses vocations auprès d’artistes qui choisiront la céramique comme voie créative. Le contact avec la matière, l’engagement du corps dans un travail physique et la recherche permanente liée aux éléments ne cessent de séduire les artistes. La terre cuite, la faïence, le grès et les surfaces émaillées sont des supports d’expression infinis, révélant des sensibilités de peintres et des rigueurs d’architectes designers. La scène artistique contemporaine s’empare aujourd’hui de ce matériau premier de l’humanité qui continue d’inspirer la création la plus fertile. **Cycle thématique de 4 séances de 1 h 30 les vendredis de 18h 30 à 20h,** Par **Judith Cernogora**, responsable de collection, Sèvres – Manufacture et musée nationaux **Auditorium Daniel Motte du musée** **Ven. 27 mai 2022** La céramique des artistes : Gauguin, Dufy, Picasso… **Ven. 3 juin 2022** Plongée dans la matière **Ven. 10 juin 2022** Céramique et design **Ven. 17 juin 2022** L’art vivant de la céramique **Tarifs Cycle 2 :** 34,80€ / réduit* 20,80 € / formation continue 42,80 € Formulaire d’inscription à retirer à l’accueil de La Piscine ou à télécharger sur le site internet du Musée La Piscine.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix

