Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Les cours de l’École du Louvre – Cycle 1 : La modernité singulière de Jawlensky La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les cours de l’École du Louvre – Cycle 1 : La modernité singulière de Jawlensky La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 19 novembre 2021, Roubaix. Les cours de l’École du Louvre – Cycle 1 : La modernité singulière de Jawlensky

du vendredi 19 novembre au vendredi 28 janvier 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Jawlensky oofre l’exemple d’un artiste qui, en participant à la modernité sans y adhérer, fait l’expérience des frontières : entre l’expressionnisme et le fauvisme, entre la figuration et l’abstraction, entre le visage et l’icône. Comment un peintre contemporain en arrive-t-il à centrer la quasi totalité de sa production autour du visage ? Pourquoi ce peintre, préfère la position d’entre-deux, peu recommandable en histoire de l’art ? Le refus de la rupture explicite, la concentration sur une forme unique en faisant appel à la série, caractérisent le travail de Jawlensky. L’artiste, qui s’exprime rarement sur son art, définti cependant son but très clairement : « Je cherche moins de nouvelles formes qu’à m’approfondir. Je ne veux pas m’étendre en surface, mais aller en profondeur ». Cette oeuvre qui hésite entre le visage et l’abstraction, permet de porter un autre regard sur la modernité, et d’en redéfinir les termes et les enjeux. **Cycle thématique de 4 séances de 1 h 30 les vendredis de 18h 30 à 20h,** Par **Itzhak Goldberg**, Professeur émérite en Histoire de l’art, Université de Jean Monnet, St Etienne. **Auditorium Daniel Motte du musée** **Ven. 1 nov. 2021** Entre Fauvisme et Expressionnisme **Ven. 3 déc. 2021** La technique sérielle **Ven. 14 janv. 2021** Jawlensky et Kandinsky **Ven. 28 janv. 2021** Le visage abstrait

Inscriptions en ligne et par voie postale à l’adresse indiquée sur la fiche d’inscription. Formulaire d’inscription à retirer à l’accueil de La Piscine ou à télécharger sur le site internet du Musée La Piscine

Les cours de l’École du Louvre au Musée La Piscine La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T20:00:00;2021-12-03T18:30:00 2021-12-03T20:00:00;2022-01-14T18:30:00 2022-01-14T20:00:00;2022-01-28T18:30:00 2022-01-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix