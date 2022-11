Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (novembre 2022) ! Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Chaque vendredi au Forum des images, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec nos programmes. Cours de cinéma gratuits le vendredi à 18h30 ! Jusqu’au 15 janvier, Le Japon, Mishima et moi explore en cinq chapitres les multiples facettes de la figure de Yukio Mishima, écrivain, acteur et réalisateur dont les contradictions font furieusement écho aux tourments de notre époque. Vendredi 4 novembre à 18h30 – gratuit Mishima, une passion de cinéma

Cours de cinéma par Stéphane du Mesnildot, auteur et commissaire d’exposition, spécialiste du cinéma japonais. À travers ses personnages flamboyants de samouraï, de yakuza ou d’officier de l’empire, Yukio Mishima n’a cessé de rêver sa vie et sa mort au cinéma. Reconstitution d’une autobiographie imaginaire. Vendredi 18 novembre à 18h30 – gratuit Mishima et le cinéma pink japonais

Cours de cinéma par Dimitri Ianni (critique, chercheur et programmateur) Détours dans les méandres de l’histoire du cinéma érotique japonais à travers l’exploration des rapports entre Mishima et le cinéma pink japonais, depuis sa création jusqu’au pink gay des années 1980. Vendredi 25 novembre à 18h30 – gratuit La mort à l’œuvre précédé de Yūkoku (Rites d’amour et de mort) de Yukio Mishima

Vendredi 25 novembre à 18h30 – gratuit La mort à l'œuvre précédé de Yūkoku (Rites d'amour et de mort) de Yukio Mishima

Présenté par Fabien Gaffez (directeur artistique du Forum des images) Yūkoku, unique film réalisé par Mishima, forme une nébuleuse esthétique dans laquelle s'inscrivent Genet ou Cocteau. Le 25 novembre 2022, jour anniversaire de sa mort, cet astre noir voyage encore.

