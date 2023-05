Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (mai 2023) ! Forum des images, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Chaque vendredi, au Forum des images, un·e critique, historien·ne ou enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un sujet en lien avec nos programmes.

En mai, cap vers Los Angeles, l’une des villes les plus filmées au monde, en écho à la thématique « Portrait de Los Angeles » du 12 mai au 6 juillet.

Cours de cinéma gratuits le vendredi à 18h30 !

Vendredi 12 mai à 18h30

Porn Valley par Jacky Goldberg (critique et réalisateur)

Une exploration de cette autre industrie du cinéma que les yeux prudes ne sauraient voir, de l’autre côté des collines d’Hollywood, à travers les films qui en ont montré les dessous – un cours néanmoins « safe for work » !

Vendredi 19 mai à 19h30

Écrivains à Los Angeles : du roman noir au film noir par Benoît Tadié (professeur de littérature américaine à l’université Paris-Nanterre)

Cet exposé met l’accent sur l’apport des auteurs de roman noir américains dans la naissance et le développement du film noir et d’un imaginaire angelino, dans les années 1940 et 1950.

Vendredi 26 mai à 18h30

Portrait de Los Angeles par ses beach movies par Elsa Devienne (maîtresse de conférence à l’université de Northumbria, Grande-Bretagne)

De Charlot à Alerte à Malibu, Hollywood a filmé les rivages angelins sous toutes les coutures. Mais au-delà de filmer les corps considérés comme les plus beaux du monde, qu’est-ce que ces films révèlent de la ville et son histoire.

Forum des images Forum des images 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cours-cinema-oct-2022-jui-2023 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cours-cinema-oct-2022-jui-2023

© Phoenix Media Ruhr GmbH & Co. KG