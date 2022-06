Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (juin-juillet 2022) ! Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (juin-juillet 2022) ! Forum des images, 3 juin 2022, Paris. Du vendredi 03 juin 2022 au vendredi 01 juillet 2022 :

vendredi

de 18h30 à 20h00

. gratuit Gratuit

Chaque vendredi au Forum des images, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec nos cycles. Cours de cinéma gratuits le vendredi à 18h30 au Forum des images !



Jusqu’au 7 juillet, Les fantômes du westernanalyse le genre qui a fondé l’Amérique et son cinéma : la conquête, les frontières, la violence comme horizon. Que nous dit encore le western ? Les cours de cinéma révisent quelques préjugés tenaces qui collent au genre et décryptent les films qui reconfigurent les codes du western. Découvrez les 2 prochains cours de cinéma autour de cette thématique !

Vendredi 3 juin à 18h30 / gratuit – Que reste-t-il du western quand on a tout oublié ?

Cours de cinéma par Frédéric Bas (enseignant et critique) Dans Paris, Texas, Travis perdu dans le désert et amnésique est comme un revenant du genre western à qui le film va redonner la mémoire. Mais que reste-t-il du western quand on a tout oublié ?

Vendredi 1er juillet à 18h30 / gratuit – Je me fais mon western

Cours de cinéma par Jean-Christophe Fouquet (multi-spécialiste) Joueur. Cadreur. Flingueur. Dans un Ouest synthétique, crédible et fantasmatique, le jeu vidéo Red Dead Redemption II triture la mélancolie du western, éternel moribond. Illusoire prise en main du destin. Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cours-cinema-sep-2021-jui-2022

Paris, Texas © Collection Christophel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (juin-juillet 2022) ! Forum des images 2022-06-03 was last modified: by Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (juin-juillet 2022) ! Forum des images Forum des images 3 juin 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris