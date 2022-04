Les cours de cinéma gratuits du Forum des images ! Forum des images, 6 mai 2022, Paris.

Du vendredi 06 mai 2022 au vendredi 27 mai 2022 :

vendredi

de 18h30 à 20h00

. gratuit Gratuit

Chaque vendredi au Forum des images, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec nos cycles.

Jusqu’au 7 juillet, Les fantômes du westernanalyse le genre qui a fondé l’Amérique et son cinéma : la conquête, les frontières, la violence comme horizon. Que nous dit encore le western ? Les cours de cinéma révisent quelques préjugés tenaces qui collent au genre et décryptent les films qui reconfigurent les codes du western.

Voici nos quatre cours de cinéma consacrés au western en mai

Vendredi 6 mai à 18h30 – Les fantômes du western (mode d’emploi)

Cours de cinéma par Fabien Gaffez (directeur des programmes du Forum des images)

Comment les fantômes du western hantent-ils l’histoire du cinéma ? Les codes du genre sont connus, mais certains films les reconfigurent : des « westerns clandestins » qui s’invitent dans d’autres genres ou d’autres mondes.

Vendredi 13 mai à 18h30 – Les héros meurent aussi

Cours de cinéma par Marc Moquin (rédacteur en chef, Revus & Corrigés)

Il y a les héros du western. Et derrière leurs traits, les stars hollywoodiennes. De leur gloire à leurs vieilles années, John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, ou Clint Eastwood ont fait l’histoire du genre.

Vendredi 20 mai à 18h30 – Un western au féminin

Cours de cinéma par Suzanne Liandrat-Guigues (professeure émérite en études cinématographiques)

Après des débuts prolifiques, en se raréfiant le western s’est diversifié, comme en témoigne l’arrivée de réalisatrices telles Maggie Greenwald (The Ballad of Little Jo) ou Kelly Reichardt (La Dernière Piste).

Vendredi 27 mai à 18h30 – L’imaginaire de « l’autre » dans le western américain

Cours de cinéma par Ophélie Wiel (enseignante et critique)

Figure obligée du western, en « bon sauvage » ou ennemi sanguinaire, l’Indien a-t-il une existence propre dans ce genre typiquement « blanc » ou ne sert-il que de miroir inversé à un Américain en construction ?



Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

No Country for Old Men © Paramount Pictures France