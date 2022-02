Les cours de cinéma gratuits du Forum des images Forum des images, 4 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 04 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 :

Chaque vendredi au Forum des images, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec nos cycles.

Les cours de cinéma en entrée libre se poursuivent tous les vendredis au Forum des images ! Au programme ce mois-ci, un focus sur le cinéma de Chantal Akerman et critique social du mall-mind sur les écrans.

>> Vendredi 4 mars à 18h30 – Qui a deux maisons perd son errance : analyse de Nuit et Jour de Chantal Akerman

cours de cinéma par Jérôme Momcilovic (journaliste et critique de cinéma)

Le jour et la nuit ne sont pas seulement deux portions de temps jumelles et successives : ce sont deux mondes à habiter. Est-il possible alors d’habiter les deux ? Nuit et Jour rejoint, par cette étrange question, les enjeux les plus essentiels de l’œuvre d’Akerman.



>> Vendredi 25 mars à 18h30 – Les choses au lieu des gens

cours de cinéma par Fabien Gaffez (directeur des programmes au Forum des images)

Gremlins 2 et Mallrats tiennent le monde pour un mall à cartographier, habiter, puis détruire. Joe Dante et Kevin Smith piratent le mall-mind d’Hollywood, renversent sa logique consumériste, et transforment l’échec commercial en un sabotage critique.



