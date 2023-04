Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (avril 2023) ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les cours de cinéma gratuits du Forum des images (avril 2023) ! Forum des images, 14 avril 2023, Paris. Du vendredi 14 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

.Tout public. gratuit

Chaque vendredi, au Forum des images, un·e critique, historien·ne ou enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un sujet en lien avec nos programmes. En avril, cap vers Los Angeles, l’une des villes les plus filmées au monde, en écho à la thématique « Portrait de Los Angeles » du 12 avril au 6 juillet. Cours de cinéma gratuits le vendredi à 18h30 ! Vendredi 14 avril à 18h30 Survol ciné au-dessus de L.A. Il n’est pas aisé de se représenter la ville de Los Angeles : pourtant, les films s’y déroulant ne manquent pas. Avec le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator, revoyons-la sous un autre angle, afin de revisiter quelques lieux emblématiques liés au cinéma. Vendredi 21 avril à 18h30 Robert Altman cartographe 1973. Le Privé adapte Chandler sous la forme d’une déambulation indolente à travers Los Angeles.

Analysons la cartographie altmanienne, reprise par David Robert Mitchell, Paul Thomas Anderson ou Quentin Tarantino . Vendredi 28 avril à 18h30 Géomusicalité en images du rap de Los Angeles Ce cours examine l’esthétique géomusicale du rap de Los Angeles en s’arrêtant sur l’identité propre (visuelle, sonore, vestimentaire…) de certains de ses quartiers les plus emblématiques. Forum des images Forum des images 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cours-cinema-oct-2022-jui-2023

