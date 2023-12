Fête de la libération de Berjou Les Cours Berjou, 1 décembre 2023, Berjou.

Berjou,Orne

4 jours de manifestation, Camp de reconstitution avec véhicules d’époque et randonnée historique commentée « sur les pas des libérateurs » (chemin balisé sur bataille de Berjou) samedi et dimanche avec un guide du musée sur les pas des libérateurs. Salon du livre avec divers exposants, marché des producteurs locaux le dimanche, atelier peinture sur vêtements, salon de coiffure d’époque et restauration sur place sur les 4 jours.

Concert de musiques de variété actuelles.

Vendredi 2024-08-15 10:00:00 fin : 2024-08-18 18:00:00. .

Les Cours

Berjou 61430 Orne Normandie



4 days of events, re-enactment camp with period vehicles and guided historical hike « in the footsteps of the liberators » (marked trail on the battle of Berjou) on Saturday and Sunday with a guide from the museum « in the footsteps of the liberators ». Book fair with various exhibitors, local producers’ market on Sunday, clothing painting workshop, period hairdressing salon and on-site catering on all 4 days.

Contemporary variety music concert

4 días de actos, campamento de recreación con vehículos de época y paseo histórico guiado « tras las huellas de los libertadores » (sendero señalizado sobre la batalla de Berjou) el sábado y el domingo con un guía del museo « tras las huellas de los libertadores ». Feria del libro con varios expositores, mercado de productores locales el domingo, taller de pintura de ropa, peluquería de época y restauración in situ los 4 días.

Concierto de música contemporánea de variedades

4-tägige Veranstaltung, Reenactment-Camp mit historischen Fahrzeugen und kommentierte historische Wanderung « sur les pas des libérateurs » (markierter Weg über die Schlacht von Berjou) am Samstag und Sonntag mit einem Führer des Museums « sur les pas des libérateurs ». Buchmesse mit verschiedenen Ausstellern, Markt mit lokalen Erzeugern am Sonntag, Workshop zum Bemalen von Kleidungsstücken, Friseursalon mit Frisuren aus der Zeit und Verpflegung vor Ort an allen vier Tagen.

Konzert mit aktueller Varieté-Musik

Mise à jour le 2023-11-28 par Flers agglo