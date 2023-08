Journées Européennes du Patrimoine – visite du musée de la Libération de Berjou Les Cours Berjou, 17 septembre 2023, Berjou.

Berjou,Orne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez profiter d’une visite libre du musée de la Libération, qui retrace les combats des 15, 16 et 17 août 1944 autour du Noireau pour la libération de la commune de Berjou, en Suisse Normande. Ouvert en 2011, ce lieu de mémoire rassemble les objets issus du dernier conflit mondial qui ont été retrouvés sur les champs de bataille, ou conservés par les habitants de la commune pendant plusieurs décennies..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Les Cours

Berjou 61430 Orne Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, come and enjoy a free visit to the Musée de la Libération, which retraces the fighting of August 15, 16 and 17, 1944, around the Noireau river, which led to the liberation of the commune of Berjou, in Suisse Normande. Opened in 2011, this place of remembrance brings together objects from the last world conflict that were found on the battlefields, or preserved by the commune’s inhabitants over several decades.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga y disfrute de una visita gratuita al Museo de la Liberación, que relata los combates de los días 15, 16 y 17 de agosto de 1944 en torno al río Noireau que condujeron a la liberación de la comuna de Berjou, en Suisse Normande. Inaugurado en 2011, este lugar de memoria reúne objetos de la última guerra mundial encontrados en los campos de batalla o conservados por la población local durante varias décadas.

Genießen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals einen freien Besuch des Musée de la Libération, das die Kämpfe vom 15., 16. und 17. August 1944 um den Fluss Noireau zur Befreiung der Gemeinde Berjou in der Normannischen Schweiz dokumentiert. Diese 2011 eröffnete Gedenkstätte sammelt Gegenstände aus dem letzten Weltkrieg, die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von den Bewohnern der Gemeinde über mehrere Jahrzehnte hinweg aufbewahrt wurden.

