P’TITS MOUSSES Les courlis, 11 août 2021, Notre-Dame-de-Monts.

P’TITS MOUSSES 12 – 25 août 2021 Les courlis

815 euros (sans transport) => +60 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Notre Dame de Monts est située à l’ouest de la France, dans la département de la Vendée en région Pays de la Loire. Sur la côte de Lumière, entre océan, forêt et marais, cette station balnéaire familiale a su conserver les charmes de son ambiance de village de bord de mer.

Elle possède 4,6 kilomètres de plage de sable fin, 321 ha de forêt, 1336 ha de marais, des dunes en pente douce, une immense forêt domaniale aménagée… ainsi que de nombreuses animations au sein d’un espace urbain paysager et fleuri avec soin. L’endroit idéal pour profiter des plaisirs de la mer et de la nature en toute quiétude !

La qualité des lieux et notamment de la baignade de la plage centrale sont labélisées Pavillon Bleu.

HEBERGEMENT:

Entièrement à notre disposition, le centre bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Il se situe à seulement 900 mètres des plages de sable fin, et à proximité immédiate des sentiers pédestres et pistes cyclables. Les jeunes regagnent donc, en toute sécurité, avec ces accès directs à travers la foret, les plages et activités.

Notre hébergement est situé en plein cœur d’une foret dominicale qui borde l’océan. L’environnement y est protégé et bien aménagé. Les jeunes profiteront alors d’un formidable terrain de jeux : les 9000m² du centre ! De quoi apprécier le calme et la beauté des grands espaces naturels de la côte de lumière.

Côté hébergement, le centre dispose de 4 unités d’hébergements indépendantes, 3 grandes salles d’activités toutes aménageables suivant les besoins de l’équipe d’animation. Les chambres de 4 à 6 lits disposent d’une douche et toilettes dans chaque d’entre elles.

Enfin, tous les repas sont confectionnés sur place, par un chef cuisinier, et sont servis à table. Les jeunes pourront déguster au moins uns spécialité locale concoctée par le chef.

Centre entièrement à notre disposition, pas de cohabitation

Centre tout confort à seulement 900 m de la plage

Chambres de 4 à 6 lits avec rangements suffisants

Chambres avec sanitaires privatifs (salle d’eau et WC séparés)

Trois salles d’activités aménageables en fonction des besoins de l’équipe d’animation

Une salle de spectacles

Vastes espaces extérieurs

Un préau

Accès direct et sécurisé pour aller jusque la plage et environes (à pied ou à vélo)

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Une sortie au parc aquatique Atlantic Toboggan

Une séance de bouée tractée

Une journée au puy du fou

Kayak polo dans les marais

Visite du jardin du vent

Visite du centre de découverte Biotopia

Sorties vélo

Pêche à pied

Marché artisanal de Notre-Dame-de-Mont

Randonnées pédestres

Activités plage et baignades à volonté

En complément de ces activités, les jeunes pourront utiliser à volonté les équipements du centre:grands espaces extérieurs, salles d’activités, participations aux festivités locales avec visite du centre ville et son marché local….

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

