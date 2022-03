LES COUREURS Sargé-lès-le-Mans, 11 mars 2022, Sargé-lès-le-Mans.

LES COUREURS Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 21:30:00

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans

10 13 EUR Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et sentent la pommade camphrée. Ce sont des solitaires, mais ils se regroupent souvent en troupeaux considérables pour de grandes migrations pouvant dépasser 42 kilomètres ! Les mâles, largement majoritaires, ne courent pas après les rares femelles, même à la saison des compétitions. Ils trottent volontiers devant, ignorant les jambes fuselées et les shorts moulants. Ils sont davantage obsédés par l’organe curieux qu’ils se sont fait greffer au poignet : le chronomètre. Cette espèce amusante prolifère depuis quelques années. Ses mœurs, ses rituels, son langage, son goût insolite pour la souffrance égoïste et l’héroïsme inutile, méritaient bien qu’on y consacre quelques sketches !

Les zygomatiques devront être échauffés

scelia@sargeleslemans.fr

Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

