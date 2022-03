Les coureurs Le Lac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Chaussez vos baskets et c’est parti pour une balade contée tout-public, à pied ou en calèche, pour profiter du Lac autrement avec le Barroco Théâtre. Balade ouverte aux non-sportifs à condition de venir avec le sourire ! Tout public. Sur inscription.

Balade contée autour du Lac Le Lac rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

