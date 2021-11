Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500, Saint-Pourçain-sur-Sioule Les coureurs des vignes Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: 03500

2021-12-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-19

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule EUR 6 8 Départ en commun pour les enfants à 9H30

1 course 1 km en 1 boucle pour les enfants jusqu’à 9 ans

1 course 2 km en 1 boucle pour les 10/13 ans



Départ en commun pour les adultes à 10h

1 course 10 km en 1 seule boucle.

1 course 5 km ouverte à tous. coureursdesvignes@hotmail.fr +33 6 87 81 58 21 http://www.les-coureurs-des-vignes.fr/mapage/index.html Saint-Pourçain-sur-Sioule

