Les coups de coeurs des Escales de Binic Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Les coups de coeurs des Escales de Binic Saint-Brieuc, 19 mars 2022, Saint-Brieuc. Les coups de coeurs des Escales de Binic Bibliothèque Albert Camus 35 Rue Henri Becquerel Saint-Brieuc

2022-03-19 15:30:00 – 2022-03-19 17:00:00 Bibliothèque Albert Camus 35 Rue Henri Becquerel

Saint-Brieuc Côtes d’Armor En amont du Festival “Les Escales de Binic”, qui aura lieu du 25 au 27 mars 2022, venez découvrir et partager les coups de cœurs de l’équipe des programmateurs du festival. +33 2 96 62 55 91 http://mediathequesdelabaie.fr/au-programme/rendez-vous2/1663-les-coups-de-coeurs-des-escales-de-binic En amont du Festival “Les Escales de Binic”, qui aura lieu du 25 au 27 mars 2022, venez découvrir et partager les coups de cœurs de l’équipe des programmateurs du festival. Bibliothèque Albert Camus 35 Rue Henri Becquerel Saint-Brieuc

