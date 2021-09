Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Les coups de coeur du samedi Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Les coups de coeur du samedi Médiathèque du Canal, 20 novembre 2021, Montigny-le-Bretonneux. Les coups de coeur du samedi

Médiathèque du Canal, le samedi 20 novembre à 11:00

Les bibliothécaires et les libraires vous présentent la rentrée littéraire, avec les auteurs sélectionnés pour les Prix littéraires 2021. Seront-ils lauréats ? **En partenariat avec la librairie le Pavé du Canal**

Entrée libre

À découvrir ! Un panorama des livres de la rentrée littéraire Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux