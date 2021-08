Grenoble Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble, Isère Les coups de cœur du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Les coups de cœur du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 18 septembre 2021, Grenoble. Les coups de cœur du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque d’étude et du patrimoine Entrée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à cette date.

Tout au long du week-end, l’équipe de la bibliothèque partage ses coups de cœur à travers une sélection de livres anciens, de manuscrits de photographies, ou encore de gravures. Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Bibliothèque d'étude et du patrimoine Adresse 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Grenoble lieuville Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble