Les Coups de Coeur du Cinéma Allemand : M LE MAUDIT de Fritz Lang

2022-05-16 14:30:00 – 2022-05-16 Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino. Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne. M LE MAUDIT

De Fritz Lang Thriller, Policier – 1932 (1h52) Synopsis : Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les basfonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue… Ciné-Débat – Dimanche 15 mai à 20 h – Animé par Les Montreurs d’Ombres

