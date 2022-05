Les Coups de Coeur du Cinéma Allemand : L’AFFAIRE COLLINI de Marco Kreuzpaintner

Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d'œil printanier avant l'Automnale d'Emeraude Kino. Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l'Europe, l'occasion de célébrer la relation entre la France et l'Allemagne.

De Marco Kreuzpaintner Synopsis : Judiciaire, Thriller, Drame – 2022 (2h03) Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter. Mardi 17 mai 2022 – 14:30 – Émeraude Cinéma Dinard Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino. Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne. L’AFFAIRE COLLINI

